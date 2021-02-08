Şehadet Ne Demek (Tdk) Şehadet Etmek, Şehadet Şerbeti Ve Şehadet Mertebesi Nedir?

Şehadet kelimesi şehitlik mertebesine ulaşmak olarak kullanılan bir kelimedir. Şehadet getirmek din açısından önemli bir iman tazelemek ve imanla ölmek anlamında kullanılan bir kelimedir.



Şehadet Ne Demektir?



Şehadet kelimesi şehitlik mertebesine ulaşmak dini açıdan imanla ölmek ayrıcalıklı olarak Allah’ın sevdiği bir durum için hayatını kaybetmek anlamında kullanılmaktadır.



TDK'ya Göre Şehadet Etmek ve Şehadet Şerbeti İçmek Ne Demektir?



​​​​​​Türk Dil kurumuna göre şehadet etmek, şehit olarak hayatını kaybetmek demektir. Şehadet şerbeti içmek ise şehit olarak ölmek vatanını, milletini veya dinini korumak için hayatını kaybetmeyi göze alarak hayatını kaybeden kişiler için şehadet şerbeti içmek kelimesi kullanılmaktadır.



Şehadet Mertebesi Ne Demektir?



Şehadet mertebesine ulaşmak şehitlik için kendi hayatını feda ederek ulaşılan bir mertebedir. Allah tarafından şehit olanlar için cennetle müjdelenmek neticesinde şehitlik bir mertebe halinde belirtilmektedir.