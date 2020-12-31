Seher İsminin Anlamı Nedir? Seher Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Seher ismi ebeveynler tarafından kız çocuklarına isim olarak tercih edilen bir kız ismidir.



Seher İsmi Ne Demek?



Seher ismi Türkçe de bir isimdir. Türkiye de doğmuş kız çocuklarına anne ve babaları tarafından verilen uygun görülen bir isim çeşididir. Seher ismi beş kelimeden oluşmaktadır. Seher isminin anlamı şöyle ifade edilip tan ağartısı sabahın gün doğmadan önceki hali anlamına gelmektedir. Seher isminin manası itibariyle gizemli bir anlamı vardır. Kız çocuklarına verilen Seher ismi başka anlamlara da gelmektedir. Bu anlamlar sırasıyla şöyledir ki: Önder ol başa geç, şafakla güneşin doğuşundaki arasındaki vakit anlamlarını da teşkil etmektedir.



Seher İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Seher ismi Türkiye'de ebeveynler tarafından kız çocuklarına verilen bir isimdir. Türkiye'de sıklıkla kullanılan kız isimlerinden birisidir. Türkiye'de çocuklara isim verilirken o ismin anlamı, Kuran'ı Kerim'de geçip geçmediği aileler için önem arz etmektedir. Müslüman bir ülke olduğundan ötürü bu tür kutsi değerlere önem verilir. Seher ismi Kuran'ı Kerim'de bir ayet içerisinde geçen isimlerden birisidir. Türkiye'de tercih edilme sıklığını arttıran bir faktör de bu olmaktadır.