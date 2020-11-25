Şehitlere özel anma

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek ile Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Zengin, şehit öğretmenin ilçeye bağlı Demirkapı köyündeki kabrini ziyaret etti.

Şehit öğretmenin kardeşi Ahmet Yılmaz, kardeşinin her zaman eğitimi, ülkesini seven ve sürekli öğretmenliği bir gönül eri olarak yapmak isteyen bir kişi olduğunu belirterek, devlet büyüklerinin Necmettin öğretmenin fotoğrafını profil fotoğrafı yapmasıyla ilgili teşekkürlerini iletti. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın öğrencileri ellerine öğretmenlerinin fotoğrafını alarak onu unutmadıklarını gösterdi.

Adı kütüphaneye verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Batman’da yapımı tamamlanan 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip, dış görünümü kitap şeklinde dizayn edilen modern halk kütüphanesine, 9 Haziran 2017’de Batman Kozluk’ta PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın adı verildi. “Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi” adıyla hizmete başlayan kütüphanede dün şehit öğretmen için anma programı düzenlendi.

Hakkari Yüksekova’da, Şemsettin Onay Anadolu Lisesi’nin bahçesinde bir araya gelen bir grup öğretmen, terör şehidi meslektaşları için yürüyüş düzenledi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan öğretmenlere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şube müdürleri de eşlik etti. Yürüyüş, saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Van’da da 2011’de 7.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrasında Erciş’te 76’sı öğretmen, 644 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralanmıştı. Deprem şehidi öğretmenler, Öğretmenler Günü’nde meslektaşları tarafından mezarları başında anıldı.