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    Haberler Eğitim Haberleri Şehnaz İsminin Anlamı Nedir? Şehnaz Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?
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    18.02.2021 - 04:16 |

    Şehnaz İsminin Anlamı Nedir? Şehnaz Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Televizyonda özellikle çok sık duyulan ve eski dönemlerde yaygın kullanılan isimlerden biri Şehnaz adıdır. Aynı zamanda sevilen kız isimleri içerisinde geliyor. Peki Şehnaz isminin anlamı nedir? Şehnaz ne demek, hangi anlama gelir? İşte bu isim hakkında merak edilenler.

    Şehnaz İsminin Anlamı Nedir? Şehnaz Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Değişik anlamları ile beraber sevilen kız çocukları isimlerinden biri Şehnaz’dır. Kökeni Farsça olan bu güzel isim aynı zamanda pozitif bir etki yaratan anlamlara sahiptir. Tek başına kullanılabilir ya da başka isimler üzerinden de bir araya getirilebilir.

    Şehnaz Ne Demek?

    Şehnaz değişik anlamı üzerinden ele alınan ve değerlendirilen güzel kız çocuk isimleri arasında geliyor.

    - Türk musikisinde yer alan mürekkep bir makam ve perde
    - Çok nazlı

    Oldukça Naif ve güzel bir anlam sunarak öne çıkan Şehnaz ismini, minik yavrunuz için değerlendirebilirsiniz. Anlamının yanı sıra aynı zamanda okunuşu ve kültürel bir yapısı olması üzerinden de değerlendirilebilecek isimlerden biridir.

    Şehnaz İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

    Son dönemlerde internet üzerinden sık araştırılan isimlerden biri olarak Şehnaz öne çıkıyor. Farklı anlamlarının yanı sıra güzel bir okunuş sunması nedeniyle anne ve babaların ilgisini çekmiş durumda. Aynı zamanda bu ismin Kur'an'ı Kerim’de geçip geçmediği yine merak edilen konulardan biridir. Şehnaz ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Türkiye'de yerleşik olarak uzun yıllardır kullanılan güzel bir isim olması üzerinden, bu güzel ismi minik yavrunuz adına listeye ekleyebilirsiniz.

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