Seküler Ne Demek? Tdk'ya Göre Seküler Kelimesi Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre seküler kelimesinin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan biri ‘yüz yıllık, yüz yıl içerisinde bir kez olan’ şeklinde yer almaktadır. İkincisi ise ‘laik hayata ait, dinden bağımsız’ tabiri üzerinden ele alınmış durumdadır.

Seküler Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

İnternet üzerinden en sık araştırılan kelimelerden biri seküler olarak öne çıkıyor. Her ne kadar çok fazla gündelik yaşamda karşılaşılması bile yine de merak edilen sözcükler arasında yer almaktadır. Genel olarak bu kelimenin anlamı yüzyılda bir yaşanan durum ve olay için ele alınmasıdır.

Aynı zamanda layık vaziyete getirme ya da dinden bağımsız araştırma gibi anlamlara sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu anlamları üzerinden cümle içerisinde farklı zamanlarda kullanabilirsiniz.