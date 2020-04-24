BİST98.1710EURO7,510,31USD6,970,33ALTIN387,020,60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Seküler Ne Demek? Tdk'ya Göre Seküler Kelimesi Nedir?
    ABONE OL
    24.04.2020 - 05:22 |

    Seküler Ne Demek? Tdk'ya Göre Seküler Kelimesi Nedir?

    Seküler gündelik yaşamda duyulan ancak tam olarak ne anlama geldiği bilinmeyen kelimeler arasında yer almaktadır. Ayrıca seküler üzerinden türeyen birçok farklı sözcük olduğunu söylemek mümkün. Temel olarak bu kelimenin anlamını öğrenerek diğer türemiş sözcükleri de anlama şansını elde edebilirsiniz. Peki, seküler ne demek? TDK'ya göre seküler kelimesi nedir? İşte detaylar.

    Seküler Ne Demek? Tdk'ya Göre Seküler Kelimesi Nedir?

    Türk Dil Kurumu'na göre seküler kelimesinin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan biri ‘yüz yıllık, yüz yıl içerisinde bir kez olan’ şeklinde yer almaktadır. İkincisi ise ‘laik hayata ait, dinden bağımsız’ tabiri üzerinden ele alınmış durumdadır. 

     Seküler Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

     İnternet üzerinden en sık araştırılan kelimelerden biri seküler olarak öne çıkıyor. Her ne kadar çok fazla gündelik yaşamda karşılaşılması bile yine de merak edilen sözcükler arasında yer almaktadır. Genel olarak bu kelimenin anlamı yüzyılda bir yaşanan durum ve olay için ele alınmasıdır. 

     Aynı zamanda layık vaziyete getirme ya da dinden bağımsız araştırma gibi anlamlara sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu anlamları üzerinden cümle içerisinde farklı zamanlarda kullanabilirsiniz.

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

    Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020

    Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020

    Sıradaki Haber