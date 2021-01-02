Selda İsminin Anlamı Nedir? Selda Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Selda ismine sahip bayanlar genel olarak baskı altında olmayı sevmeyen bir karaktere sahip olmakla birlikte baskı altındayken dahi hedefledikleri başarıya ulaşmak konusunda son derece başarılı olmaktadırlar. Ayrıca sistemli ve düzenli olmak onlar için çok büyük bir önem taşımaktadır.



Selda Ne Demek?



Çocuklarına bir isim vermek isteyen aileler tarafından en çok tercih edilen kız isimlerinden biri Selda ismi olmaktadır. Selda ismini vermek isteyen anne ve babalar tarafından en çok merak edilen konulardan biri olarak Selde ismi ne demek sorusunun yanıtı öne çıkmaktadır.



Selda ismi kendi içinde sadece tek bir anlam taşımaktadır. Buna göre Selda isminin anlamı Bir söğüt cinsi olarak karşımıza çıkmaktadır. Selda isminin verilmesinde ne anlama geldiğinin önemli bir yeri vardır.



Selda İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Kız bebeklerine Selda ismini vermek isteyen anne ve babalar için bir başka önem arz eden konu da Selda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğidir. Bu bakımdan Selma isminin Kur'anda geçip geçmediği çok ciddi bir şekilde araştırılmaktadır. Selda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen bir isim olmaktadır. Fakat bu ismin Kur'an’da geçmiyor oluşu bir bebeğe verilmeyeceği manasına gelmemektedir.