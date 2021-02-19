Semi İsminin Anlamı Nedir? Semi Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Özellikle İslami açıdan büyük bir öneme sahip olan Semi adı, Arapça kökenli bir isimdir. Şüphesiz Allah'ın isimlerinden biri olması ile beraber çok daha büyük bir öneme sahip hale geliyor. Anlamı itibariyle de sevilen ve tercih edilen güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir.



Semi Ne Demek?



Pek çok kişi bu güzel ismin ne anlama geldiği konusunda internet üzerinden bilgi almaya çalışmaktadır.



- Kâinattaki her sesi; açıkça söylensin ya da saklansın, fısıltıyı ve gizli iyi bilen işiten anlamına gelir.

- İşitme gücünü veren ve işitme kuvvetine sahip olan; O, hiçbir şartta ve kayda gerek olmadan duyandır. Kuralların niyazını kabul eden ve her şeyi işitendir.



Bu şekilde özel ve güzel anlamları ile beraber İslamiyet'in en güzel isimleri içerisinde yer alır.



Semi İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Semi isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen konulardan biridir. Tabii elbette Allah'ın isimlerinden biri olduğu için bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Aynı şekilde yukarıda verilen anlamları ile beraber Kur'an'da geçen bir isim olarak da öne çıkıyor. Müslümanlar için en anlamlı ve en özel isimler içerisinde yer aldığını dile getirmek gerekir.