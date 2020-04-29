Sempatik Ne Demek? (Tdk) Sempatiklik Ve Sempati Duymak Anlamı Nedir?

Sempatik Türkçeye yerleşmiş Fransızca kökenli bir kelimedir. Bu kelimenin temel anlamı ise TDK üzerinden, ‘sıcakkanlı’ anlamıyla bizi karşılıyor. Samimi ve sıcakkanlı insanlar için dile getirilen bir kelimedir.



Sempatik Ne Demek? (TDK)



Sempatik kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre, ‘sıcakkanlı kimse’ biçiminde ifade ediliyor. Halk arasında yaygın olarak sevimli olan ve hal ile hareketleriyle beğeni toplayan kişi olarak da anılmaktadır.



‘’O gerçekten her haliyle çok sempatik bir çocuk.’’



Kadın ya da erkek küçükten büyüğe her birey için sempatik kelimesi kullanılabilmektedir.



(TDK) Sempatiklik Ve Sempati Duymak Anlamı Nedir?



TDK üzerinden ele alındığında sempatiklik kelimesi, ‘Sempatik olma durumu, sevimlilik ve hoşluk’ olarak karşımıza çıkıyor. Bir kişinin hatta bir toplumun sempatik görülmesi üzerine kullanılan bir kelimedir.



Sempati duymak ise TDK açısından, ‘Birini beğenmek, onu cana yakın ve sevimli bulmak’ ile karşılık buluyor.

‘’Ona sempati duymamak mümkün değil.’’

Özellikle belirli bir kesim tarafından ya da bireysel olarak ilgi gören, sıcak bulunan ve sevilen kişiler için kullanılan terimlerdir. Sempatik ile beraber sempatiklik ya da sempati duymak kelimelerine gündelik yaşam içerisinde kullanabilirsiniz. Türkçede yerleşik şekilde değerlendirilen ve tek başına ya da cümle içerisinde kullanılan kelimelerdir.