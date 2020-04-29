Sentetik Ne Demek? Tdk'ya Göre Sentetik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sentetik kelimesi Türk Dil Kurumu için, ‘Yapay,’ sözcüğü ile karşılık bulunmaktadır. Aynı zamanda bileşimli sözcüğü üzerinden de ele alınarak ifade edilebilir. Pek çok farklı sektör için üretimi gerçekleştirilen değişik ürünler konusunda kelime olarak kullanılmaktadır.



Sentetik Ne Demek?



İngilizce açısından ele alındığında Türk Dil Kurumu sentetik kelimesini, ‘Sentez yoluyla üretilen’ şeklinde ifade ediyor. Aynı zamanda bu kelime Fransızca olarak bakıldığında ise, ‘yapay’ kelime anlamıyla karşımıza çıkmaktadır. Her iki anlamı üzerinden de ortak şekilde bir ifade taşıdığını dile getirmek mümkün.



TDK'ya Göre Sentetik Kelimesinin Anlamı Nedir?



Mevcut olmayan sentez yoluyla elde edilmiş şeklinde Türk Dil Kurumu üzerinden sentetik kelimesi anlam bulunmaktadır. Birbirinden farklı sektör üzerinden pek çok ürün adına kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde örneğin sentetik kauçuk, sentetik şeker ya da sentetik kumaş gibi daha pek çok değişik ürünü dile getirmek mümkün.



Hem gerçek anlamı hem de mecazi olarak kullanılan bir kelime olarak sentetik sözcüğü karşımıza çıkıyor.



‘’Hayata ne kadar şuurla bakıyorsunuz! Adeta sentetik bir ilaç hazırlar gibi.’’ A. H. Tanpınar



Bu şekilde tek başına veya cümle içerisinde gündelik yaşamda kullanabilirsiniz. Özellikle Türkçede sürekli olarak değerlendirilen yaygın kelimelerden biridir.