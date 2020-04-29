Ser Ne Demek? (Tdk) Ser Vermek Ve Ser Çekmek Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu ser kelimesi için, ‘baş, kafa’ kelimelerini karşılık olarak sunuyor. Farsça kökenli bir kelime olarak baş ve kafa sözcükleri üzerinden ele alınmakta ve kullanılmaktadır.



Ser Ne Demek?



Ser kelimesini TDK açısından bakıldığında 2 farklı anlamı üzerinden kullanmak mümkün.



- Baş ya da kafa,

- Başkan ya da reis,



Ser kelimesi gündelik yaşam içerisinde tek başına kullanılan bir kelime değildir. Aslında daha çok deyim üzerinden ya da cümle içerisinde değerlendirilen bir sözcük olarak öne çıkıyor.



‘Ser verip sır vermemek’



Genelde bu deyim ile beraber kişinin başını vereceği ama sırrı asla vermeyeceği anlamı üzerinden kullanılmaktadır.



(TDK) Ser Vermek ve Ser Çekmek Anlamı Nedir?



Ser kelimesi aynı zamanda türemiş olarak ser vermek ile ser çekmek kelime grupları üzerinden değerlendirilmektedir.



Ser vermek TDK üzerinden bakıldığında, ‘baş vermek’ şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda kafa vermek olarak da söylenebilmektedir. Bunu ser verip sır vermemek deyimi üzerinde ele almak gerekirse, kişinin ne olursa olsun sırrı asla kimseye söylemeyeceği şeklinde anlatmak mümkün.



Ser çekmek kelimesi genelde eflake ser çekmek sözcük grubu üzerinden tabir edilmektedir. Bu doğrultuda, ‘çok yüksek olmak’ ifadesi ile beraber Türk Dil Kurumu üzerinden tabir ediliyor.