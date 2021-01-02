Serap İsminin Anlamı Nedir? Serap Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Arapça kökenli bir isim olan Serap isminin anlamı çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanılması olarak geçmektedir. Serap isminin diğer bir anlamı ise öteki dünya olarak geçmektedir.



Serap Ne Demek?



Türkiye’de kız çocukları için kullanılan Serap isminin rengi pembe olarak geçmektedir. Yeni kız çocuk sahibi olacak olan anne ve baba adayları, çocuklarına Serap ismini koymak için ismin ne demek olduğuna ve kuranda geçip geçmediğine dikkat ediyor. Serap isminin anlamı ılgın ve çölde uzaktan görünen ışık yanılması şeklinde geçmektedir.



Serap ismine sahip olan kişilerin ortak özellikleri arasında zorlukların üstesinden gelen kişiler oldukları ve yardıma ihtiyacı olanlara ellerini uzatmayı sevdikleri gelmektedir. Türkiye’de Serap ismine sahip olan kişilerin sayısı ortalama 100 bin adettir. En fazla Serap isminin bulunduğu şehir ise İstanbul’dur.



Serap İsmi Kuranda Geçiyor mu?



Ebeveynlerin Serap ismi için merak etmiş oldukları diğer bir konu ise ismin Kuran’da geçip geçmediği konusudur. Serap ismi Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler arasında yer almakta ve Nebe suresinde geçmektedir. Bu nedenle Serap ismini çocuğuna koymanızda sakınca bulunmamaktadır.