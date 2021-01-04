Sercan İsminin Anlamı Nedir? Sercan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Sercan ismi bir erkek ismi olarak istatistiksel sıralamalarda kendisine yer bulmayı başarmış halde olan bir isimdir. Sercan ismine sahip olan erkekler genel olarak sihirbaz gibidirler. Karşılarına çıkan zorlukların üstesinden gelebilmek için mutlaka bir yol bulmayı başarırlar. Aynı zamanda çok sıcakkanlı ve tutkulu insanlardır.



Sercan Ne Demek?



Sercan isminin iki tane anlamı bulunuyor. Farsça bir isim olan Sercan isminin ilk anlamı sevgili, ikinci anlamı ise sevilen demektir. Sercan isminin bir hayli fazla tercih edilen erkek ismi olmasının ilk sebeplerinden biride taşımakta olduğu anlamlarıdır.



Sercan İsmi Kuran’da Geçiyor mu?



Anne ve babaların en sevdikleri biricik çocuklarına bir ömür boyu taşıyacakları ismi seçmelerinde en etkili olan faktörlerin başında ismin Kuran’da geçip geçmemesi gelebilmektedir. Çok fazla sayıda anne baba biricik evlatlarına isim vermeden önce o ismin Kuran’da geçip geçmediği konusunda araştırma yapmaktadır.



Sercan isminin Kuran’da geçip geçmediği de en fazla merak uyandıran ve araştırılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Sercan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor.