Şerh Ne Demek? Tdk'ya Göre Şerh Düşmek Ve Şerh Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Şerh kelimesi Türkçede çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış ve hala kullanılan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu açısından bu kelimenin anlamı, ‘Açma, ayırma ve yarma’ şeklinde karşılık buluyor.



Şerh Ne Demek?



Şerh kelimesi aslına bakılırsa iki farklı anlam üzerinden ele alınmaktadır. Bu doğrultuda hem ad olarak hem de sıfat şeklinde değerlendirilir.



- Açma, ayırma ve yarma,

- Açıklama ve yorumlama, (bir kitap ya da kavram için)



Bu şekilde iki anlamı üzerinden de şerh kelimesi değişik yerlerde kullanılabilmektedir.



TDK'ya Göre Şerh Düşmek ve Şerh Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Şerh kelimesi üzerinden türemiş olan ve Türkçede yer alan şerh düşmek ile şerh etmek kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.



Türkçede bir deyim olarak da kullanılan şerh düşmek, ‘Alınan karar ya da kararlara karşı olumsuz yönde yazılı görüş bildirmek’ ifadesi kapsamında değerlendirilmektedir.



Aynı şekilde şerh etmek ise, ‘Açıklamak ya da yorumlamak’ gibi anlamlar üzerinden ele alınmaktadır. Herhangi bir durum ya da olgu ve düşünce karşısında bunu açıklamak veya kişiye yorumlamak olarak da ele almak mümkün.



Genelde gündelik yaşam içerisinde şerh ile beraber şerh düşmek ve şerh etmek yanlış anlaşılmış sözcüklerdir. Bu anlamları eşliğinde karşıda çıkan cümleleri daha iyi anlayabilirsiniz.