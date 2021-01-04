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    04.01.2021 - 02:59 |

    Serin Zıt Anlamlısı Nedir? Serinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Birbiri ile çelişen özelliklere sahip olan yani anlam açısından birbirinin karşıtı olan kelimelere; zıt anlamlı kelimeler denir. Zıt anlamlı kelimeler; dilimizin geniş yapılı olmasından ötürü çokça kullanılan kelimelerdir. Zıt anlamlı kelimeler, sözcük öbekleridir ve ek almazlar. Bununla beraber bazı kelimeler çok sık kullanılsa da zıt anlamları merak edilir. Bunların içerisinde serin zıt anlamlısı merak edilmektedir. Peki serin kelimesinin zıt anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

    Serin Zıt Anlamlısı Nedir? Serinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Serin kelimesi; hava durumu açısından sık bir şekilde kullanılan bir kelimedir. Serin kelimesi, havanın çok soğuk olmadığını ifade eden bir sözcüktür. Bununla beraber günlük hayatta çok sık kullanılır. Serin kelimesinin zıt anlamlısının da aynı şekilde çok sık kullanıldığını belirtmek mümkündür. Bununla beraber serin kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi vermek ve zıt anlamların birlikte kullanıldığı örnek cümle vermek önemli olacaktır.

    Serinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Serin kelimesinin zıt anlamı olan kelime; ılık kelimesi olarak belirlenmiştir. Serin ile ılık kelimelerinin bir arada kullanıldığı örnek cümle ise aşağıdaki gibi olacaktır;

    - Serin havalar yerini ılık havalara bırakıyor.

     

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