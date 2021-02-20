Servan İsminin Anlamı Nedir? Servan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Servan kökeni Kürtçe olan ve hem okunuşu hem de anlamı üzerinden sevilen bir isimdir. Aynı zamanda erkek çocuklar için kullanılabilecek en güzel isimler içerisinde yer alıyor. Amaca uygun olarak tek başına kullanılabilir ya da uyumlu isimler ile güzel bir bütünlük sağlanabilir.



Servan Ne Demek?



Servan ismi son dönemlerde anne ve babaların sevdiği isimler içerisinde yer almaktadır. Özellikle anlamı ile dikkat çektiğini ve bir adım öne çıktığını söylemek mümkün.



- Savaşçı

- Cengaver



Bir erkek çocuğu için verilebilecek en karakteristik ve en güçlü isimler arasında Servan adı geliyor. Tabii sadece etkili ve güzel anlamı değil aynı zamanda hoş bir okunuş sağladığı için de tercih edilmektedir.



Servan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Güzel bir isim olarak öne çıkan ve birçok ebeveynin dikkatini çeken Servan isminin, Kur'an'ı Kerim'de geçip geçmediği de merak konusu. Servan adı Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Güzel bir karşılık sunmasının yanı sıra etkileyici okunuşu ile beraber, erkek çocukları için değerlendirecek özel isimlerden biridir. Son dönemlerde internetten de araştırılan ve listeye alınan isimler içerisinde geliyor.