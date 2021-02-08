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    HaberlerEğitim Haberleri Server Ne Demek? İngilizce Olan Server Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
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    08.02.2021 - 16:59 |

    Server Ne Demek? İngilizce Olan Server Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Server İngilizce bir kelime Türkiye'de de sık sık kullanılmaktadır. Server kelimesini bazıları Türkçe telaffuz edip Türkçe kullanmaktadır. Bu kadar çok yaygın kullanımı olmasına rağmen Türkçe karşılığı da bulunmaktadır. Türkçe karşılığını kullanmak da server kelimesini kullanmak kadar kolay ve pratiktir. Bu nedenle server ne demek Türkçe karşılığı nedir gibi soruları sizler için derledik.

    Server Ne Demek? İngilizce Olan Server Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Server kelimesi genel olan bir teknolojik kelimedir. Yani bilgisayarda olan yazılımların yürütülmesi adına kullanılan alan anlamına gelir.

    Server Ne Demek?

    Server kelimesi Türkçeye geçiştir. Bir internet sitesinin kullanılabilir ve erişilebilir olması için serverler kullanılır. Her daim siteye girişin güvenli olması serverler sayesinde sağlanır. Bu bakımdan bilgisayar ve teknoloji ile ilgileneneler server kelimesini sık sık kullanırlar.

    Server Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Server zaten Türkçeye geçmiş olsa da tam çevirisi olarak sunucu kullanılır. Sunucu kelimesi server kelimesinin birebir çevirisidir. Bilgisayar ve internet sitelerinin sunucuları da buradan gelmektir. Sunucu kelime ve server kelimesi eş anlamlıdır. Bu bakımdan her ikisinin de aynı anlama gelecek şekilde kullanılması doğru olacaktır.

     

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