Servis ücretlerine düzenleme

Yeni düzenlemeye göre servisler, okulların 2 gün açık olması durumunda aylık tarifenin yüzde 60’ı, 3 gün açık olması durumunda yüzde 75’i, 4 gün açık olması durumunda ise yüzde 90’ı oranında ücret talep edecek. Eylül ayındaki toplantıda servis ücretlerine yüzde 11,5 zam yapılmış ve en kısa mesafe 271 TL olmuştu.