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    HaberlerEğitim Haberleri Servis ücretlerine düzenleme
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    27.11.2020 - 07:00 |

    Servis ücretlerine düzenleme

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, uzaktan eğitimde tartışma konusu olan servis ücretlerinde düzenleme yapıldı.

    Servis ücretlerine düzenleme

     

    Yeni düzenlemeye göre servisler, okulların 2 gün açık olması durumunda aylık tarifenin yüzde 60’ı, 3 gün açık olması durumunda yüzde 75’i, 4 gün açık olması durumunda ise yüzde 90’ı oranında ücret talep edecek. Eylül ayındaki toplantıda servis ücretlerine yüzde 11,5 zam yapılmış ve en kısa mesafe 271 TL olmuştu.

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