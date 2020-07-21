Sesteş kelimeler nedir? Örnekler ile sesteş kelimeler listesi ve konu anlatımı

Diğer bir ismi ile eş sesli olarak bilinen sesteş kelimeler, farklı yapılar üzerinden değerlendirilebilmektedir. Bu yapılar yalın halde ele alınabildikleri gibi aynı zamanda ek almış biçimde de öne çıkmaktadır. Özellikle gündelik yaşamda Türkçe içerisinde yoğun olarak kullanılan, bu konuda birçok farklı kelimenin yer aldığını dile getirmek mümkün.

Sesteş Kelimeler Nedir?

Okunuşları ve yazılışları aynı olan ancak anlam bakımından birbirinden farklı kelimeler sesteş olarak bilinmektedir. Aynı zamanda eş sesli kelimeler biçiminde ifade edilir. Cümle içerisinde çok sık kullanılan bu kelimeler, bambaşka anlamlar üzerinden değişik durumları ifade etmek için değerlendirilir. Ek almış şekilde kullanılmaları ile beraber yalın olarak da değerlendirilen birçok sesteş kelime bulunmaktadır.

Türkiye'de tek başına ya da cümle içerisinde sesteş kelimeleri kullanmak mümkündür. Genellikle kullanıldığı cümle üzerinden özellikle ne amaçla kullanıldığı daha iyi anlaşılmaktadır. Tabii herhangi bir tanımı anlatırken işaret etmek suretiyle de farklı ifadeler üzerinden değerlendirilir. Özellikle sesteş kelimeleri iyi bilmek, yanlış anlamaları önlemek amaçlı büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda hızlı şekilde okurken cümlenin ne anlama geldiği ve neyi ifade etmek istediği daha iyi biçimde ele alınabilir.

Örnekler ile Sesteş Kelimeler Listesi ve Konu Anlatımı

Örnekler ile sesteş kelimeler, ele alınarak konular çok daha iyi biçimde anlatılabilir. Tabii Türkiye'de bu konuda oldukça fazla sayıda sesteş kelime bulunmaktadır. Bunların önemli kısımlarını liste halinde anlamları üzerinden ele alarak açıklamak mümkün.

Çay (bitki) = çay (Akarsu)

Yol (Bir yerden bir yere ulaşmak) = Yolmak (Çekip koparmak)

Yüz (sayı) = Yüzme (suda ilerleme)

El (Tutmaya yarayan organ) = El (yabancı kişi)

Koy (yerleştirmek) = Koy (küçük boyutlu körfez)

Bu gibi birçok örnek ele almak mümkün. Ancak aynı zamanda yazılışları ve okunuşları aynı olan fakat anlamını tam olarak yitirmeyen bazı kelimeler sesteş olarak kullanılmaz. Diğer tarafta üzerinde şapkası bundan kelimeler de yine sesteş olarak ele alınmaz. Bunları bazı örnekler üzerinden ele almak mümkün.

Kar (beyaz ve hafif buzullar) = Kar (Kazanç)

Hala (şimdiye kadar, halen) = Hala (babanın kız kardeşi)

Kuru (ıslak zıt anlamlısı) = Kuru (Yavan) Mecazi

Bu şekilde daha birçok farklı örnek söylenebilir. Önemli olan hangi kelimelerin sesteş olduğu ya da hangilerinin olmadığıdır. Bu şekilde siz de bazı örnekleri ele alarak tek başına ya da cümle içerisinde kullanabilir; konuyu daha iyi bir biçimde idrak edebilirsiniz. Ancak genel olarak okunuşu ve yazılışları bir olan, anlam açısından tamamen birbirinden farklı kelimeleri ifade eden sözcükler şeklinde söylenebilir.