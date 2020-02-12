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    HaberlerEğitim Haberleri SEV, çocukları koruyacak
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    12.02.2020 - 07:00 | | AYSEL BOZAN YILMAZ

    SEV, çocukları koruyacak

    Kökleri bir buçuk asır öncesine uzanan Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan, Tarsus Amerikan ve SEV Amerikan kolejleri ile SEV İlköğretim Kurumları’nı çatısı altında toplayan Sağlık Eğitim Vakıfı (SEV), SEV Çocuk Koruma Politikası’nı geliştirdi ve hayata geçirdi.

    SEV, çocukları koruyacak

    Uluslararası çapta bir model oluşturan SEV, tüm öğretmenlere açık düzenlediği seminerler ve üniversitelerle yaptığı işbirlikleriyle bu çalışmaları ülke çapında yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kurum ayrıca MEB ile görüşüp, bu birikimini devlet ve özel tüm okulların paylaşımına sunmayı planlıyor.

    SEV Genel Müdürü Binnur Karademir, dün yaptığı basın toplantısında, projeyi anlattı. “Çocuklarımızı huzurlu, kendine güvenen, geleceğe umutla bakabilen, öğrenmeye açık, kendi haklarını bilen ve savunan bireyler haline getirmek için çocuk koruma politikasına ihtiyacımız var” diyen Karademir, bunun için sadece müdür ve rehber öğretmenleri değil, temizlik görevlileri, servis şoförleri, veliler olmak üzere tüm bireylerin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

    En kapsamlı rehber

    Çalışmaları ilk kendi okullarında başlattıklarını kaydeden Karademir, şu bilgileri verdi: “Gönüllü bir eğitimci ekip ve Türkiye’nin çocuk koruma alanında çalışan, hukukçu, psikolog ve uzmanlarıyla SEV Çocuk Koruma Politikası’nı oluşturduk. Okullarımızda Çocuk Koruma Komiteleri kurduk. Yurt dışındaki uygulamalar incelenip literatür araştırmaları da yapılarak, belki de Türkiye’nin en kapsamlı Çocuk Koruma Rehberi’ni hazırladık. Çocuk koruma alanında önemli bir birikime sahip bir kurum olarak, online bir portal oluşturduk, bunu tüm eğitim kurumlarına açmayı planlıyoruz.”

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