SEV’den başarılı öğrencilere burs

5 yıl sürüyor

LGS’de yeterli puan alarak SEV liselerine kayıt yaptıran ancak yeterli maddi olanağı olmayan öğrenciler için farklı oranlarda Mali Destek Bursu veriliyor. SEV’in Başarı Bursları ise Giriş Başarı Bursu (Liseye giriş sınavında en yüksek puan almış öğrenciler için), Ara Sınıf Başarı Bursu (Ara sınıflarda en yüksek yılsonu not ortalamasını sağlamış öğrenciler için) ve Spor, Sanat ve Bilim Bursu olarak sınıflanıyor.

Çok yönlü bireyler yetiştirmeyi hedefleyen SEV, mevcuttaki mali destek burslarına ek olarak, SEV Spor, Sanat ve Bilim Bursu ile daha fazla öğrenciyi burs desteğine kavuşturuyor. SEV çatısı altındaki liselere yeni kayıt yaptıracak veya halen eğitimine devam eden, gerekli kriterleri taşıyan sporcu, sanatçı ve araştırmacı öğrenciler, lise eğitimlerini kapsayan 5 yıl süresince okul ücretinin yüzde 50’si oranında burs alabiliyor. Aynı öğrencinin ayrıca okulun mevcut Mali Destek Bursu’ndan da yararlanma olanağı devam ediyor. Mali Destek Bursu’ndan yararlanan öğrencinin bursu, spor, sanat veya bilim bursunun üzerine eklenerek yüzde 100’e ulaşabiliyor.