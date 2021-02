Sevgi Nedir? Kısaca Aşk Ve Sevgi Arasındaki Fark Nedir?

Aşk ile sevgi arasında belli başlı bazı farklılıklar ortaya çıkar. Aslına bakılırsa bu farklılıklar fiziksel ve zihinsel şekilde değişkenlik gösterir. Biri gerçekten değer vermek anlamına gelirken diğeri ise hayranlık duygusu olarak da ön plana çıkmaktadır. Yüzyıllardan bu yana ise en merak edilen konular her zaman aşk ve sevgi arasındaki fark olmuştur.



Sevgi Nedir?



Her zaman sevgi nedir sorusu sorulmuştur ve cevabı merak edilmiştir. Bir kişiye karşı duyulan ilgi ile beraber bağlılık sevgi anlamına gelmektedir. Ancak sevginin oluşabilmesi için zamana ihtiyaç vardır. O kişiyi tanımak, onu anlamak ve nasıl bir değer verdiğini görmek en önemli kıstaslar içerisinde yer alır. Özellikle fırtınalı zamanlarda sığınılacak bir liman olarak sevgiyi ifade etmek mümkün. Çünkü sevgi bir kere oluştuğunda karşılıksız olarak verilen destek manasına gelir. En önemlisi ise sevgi bir hayat boyu sürer.



O yüzden aşk ile sevgiyi karşılaştırmak söz konusu olduğunda sevgi çok daha üstün ve öte bir durumdur. Ancak bir bağlılık olarak öne çıkacak olan sevginin oluşabilmesi için, elbette öncelikle aşkın yaşanması gerekir. Aşk ile beraber insanlar birbirine daha fazla yakınlaşırken, bu sayede birbirini tanıma sürecinin ardından doğru kriterler oluştuğu vakit sevgi yavaş yavaş ortaya çıkar.



Kısaca Aşk ve Sevgi Arasındaki Fark Nedir?



Yüzyıllar boyunca her zaman aşk ve sevgi arasındaki fark tartışıldı ve dile getirildi. Bu konuda kısaca anlatmak gerekirse öncelikle karşılıklı tanımlamalarını yapmak doğru olur.



Sevgi: Bir kişiye karşı duyulan bağlılık ve ilgi olarak dile getirilir.



Aşk: Kimyasal süreç ile beraber hormonal açıdan yaşanan geçici bir hayranlıktır.



Aslına bakılırsa buradan bile kolayca sevgi ve aşk arasındaki farklılık ortaya çıkabiliyor. Sevgi bir kez oluştuğu vakit artık karşılıksız olarak her geçen zaman daha fazla büyür. Birbirini seven kişiler her daim karşılıksız şekilde birbirlerine destek verirler ve yanlarında olurlar.



Fakat aşk geçicidir. Karşı tarafın fiziksel ve birtakım farklı kriterlerinin oluşturduğu beğeni ile başlar. Bu beğeni vücutta salgılanan hormonlar ile beraber hayranlık noktasına ulaşır ve aşk ortaya çıkar. Fakat bir insanın karşı taraftan arzu ettiği kriterler ortaya çıkmadığı vakit, aşk belirli bir zaman içerisinde yok olur.