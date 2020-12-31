Sevim İsminin Anlamı Nedir? Sevim Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Sevim ismi kökeni Türkçe olan en güzel adlar içerisinde yer alır. Özellikle farklı anlamları ile beraber oldukça beğeni toplayan ve ilgi gören güzel isimler arasında bulunuyor. Son dönemlerde ise Sevim isminin anlamı internet üzerinden yaygın araştırılmaktadır.



Sevim Ne Demek?



İki değişik anlamı ile beraber ele alınan Sevim, özellikle Türkçede isim olarak kız çocukları için kullanılır.



- Sevme, muhabbet

- Başkalarının sevmesine neden olan Vasıf

- Cazibe



Aynı zamanda sevimli ya da alımlı gibi anlamları üzerinden sözcük anlamı şeklinde de ifade edildiğini dile getirmek mümkün. Ancak halk arasında günümüzde sözlük anlamı yerine isim anlamı üzerinden kız çocukları için daha fazla değerlendiriliyor. Bu doğrultuda tek başına ya da başka isimler üzerinden de bir araya getirilerek kullanılabilir.



Sevim İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Özellikle Türkçe isim olması ile beraber oldukça fazla sevilen Sevim adı, aynı zamanda anlamları eşliğinde de beğeni topluyor. Bu güzel isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği de yine merak edilen konular arasında yer alıyor. Sevim adı Kur'an'da yer almamaktadır. Yeni doğmuş olan kız çocuğunuz için listeye alabileceğiniz ve kullanabileceğiniz en güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor.