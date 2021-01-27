Seyahat Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Seyehat Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Gezi yazılarından oluşan kitaplara seyahatname denir. Birleşik bir kelime olduğu için seyahat ve name kelimeleri bitişik yazılır. Sürekli yolculuk eden kişilere ise seyyah adı verilir. Seyahat ve seyyah sözcükleri ''sey'' kökünden türetilmiştir.



TDK'ya Göre Seyahat Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Seyehat - Yanlış



Günlük konuşmalarda bazı kelimeler telaffuz edilirken ''a'' harfi ''e'' şeklinde okunur. Bu sözcüğün ''seyehat'' şeklinde yanlış yazılmasının en büyük nedenlerinden biri de hatalı telaffuz edilmesinden kaynaklanır.



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Seyahat



Seyahat Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:



1- Seyahat acentesi pazar günleri saat kaçta açılıyor acaba? - Doğru

2- Bir gün seyehat ederken yaşadıklarımı kitaplaştırmak istiyorum. - Yanlış