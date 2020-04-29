Seyran Ne Demek? Tdk'ya Göre Seyrana Çıkmak Ve Seyran Etmek Anlamı Nedir?

TDK üzerinden bakıldığı zaman Seyran kelimesi, ‘gezme, gezinme ya da gezinti’ anlamları ile beraber ifade edilmektedir. Herhangi bir amaç doğrultusunda farklı yerlerde dolaşmak, seyahat etmek ya da gezmek gibi anlatılabilir.



Seyran Ne Demek?



Seyran genelde tek başına kullanılan bir kelime değildir. Fakat Seyrana çıkmak ya da Seyran etmek gibi değişik kelime grupları üzerinden ele alınarak değerlendirilir. Seyran aynı zamanda bir isim olarak da kız çocuklar için kullanılan bir ad olarak dikkat çekiyor. Türk Dil Kurumu karşılığı olarak gezmek, gezinti ya da gezip dolaşma gibi ifadeler ile tabir edilmektedir.



TDK'ya Göre Seyrana Çıkmak ve Seyran Etmek Anlamı Nedir?



Seyrana çıkmak TDK ya göre, ‘gezintiye çıkmak veya dolaşmaya çıkmak’ anlamına gelmektedir. Gün içerisinde dışarı çıkıp küçük bir gezinti yapmak ya da şöyle bir dolaşmak anlamı kapsamında ele alınabilir.



Seyran etmek kelimesi ise Türk Dil Kurumu üzerinden, ‘gezinmek, gezmek veya dolaşmak’ gibi anlamlara gelmektedir.



Bu üç kelime genelde edebi eserlerde veya bazı yazılı kaynaklarda karşılaşılan bir sözcüktür. Gündelik yaşamda pek kullanılan kelimeler değildir. Ancak Seyran tek başına özellikle kız çocukları adına kullanılan bir isim olarak öne çıkıyor.