Seyrek Zıt Anlamlısı Nedir? Seyreğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Seyrek kelimesinin zıt anlamı; sık olarak belirtilmiştir. Bunun yanı sıra seyrek kelimesinin bir diğer zıt anlamlısı ise gür kelimesidir. Bu iki sözcük seyrek kelimesinin zıt anlamları olarak belirtilmiştir. Seyrek kelimesinin zıt anlamları, uygun sözcükler içerisinde kullanılabilir.



Seyreğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Günlük hayatta pek çok değişik cümle içerisinde seyrek kelimesini ve zıt anlamlısı olan sık sözcüğü farklı şekillerde kullanılabilir. Günlük hayatta yaygın şekilde kullanılan kelimeler arasında; seyrek ve sık kelimelerinin çok kullanıldığını belirtmek mümkündür. Aynı şekilde tek olarak da kullanılabilir. Seyrek ve sık kelimesine örnek olarak;



- Sıklıkla bu parfümden kullanıyorum.

- Şu parfümü seyrek bir şekilde kullanıyorum.



Bu şekilde seyrek ve sık kelimeleri farklı şekillerde kullanılabilir.