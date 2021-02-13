Siesta Ne Demek? (Tdk) Siesta Yapmak, Siesta Zamanı Ve Siesta Saat Ne Demektir?

Siesta İspanya ve Latin Amerika kültüründe yer alır. Tabi ki de anlamı bakımından Türkçeye aynı şekilde geçmiştir. Yazılışı da aynı şekilde orijinali ile bire bir aynıdır. Bu aslında bir kavramdan ziyade bir eylemdir. Harekete geçme durumu sadece bu ülkelerde değil. Bizim ülkemizde de yavaş yavaş yayılmaya başlıyor.



Siesta Ne Demek? (TDK)



Şekerleme ve öğlen uykusu anlamında kullanılan bir kelimedir. Öğlen yapılan uykuya bu belli başlı ülkelerde siesta adı veriliyor.



Siesta Zamanı ve Saati Ne Zamandır?



Siesta öğren saat bir gibi başlar. Fakat bu durum hastaneler hariç tüm yerlerde geçerlidir. Yani esnaflar da bu saatte yaklaşık olarak otuz dakika uyur. Bu süre bazı bölgelerde daha farklı olabilir.