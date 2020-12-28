Sık Zıt Anlamlısı Nedir? Sıkın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Çoğu kelimenin Türkçe de genellikle zıt anlamı bulunmaktadır. Sık kelimesi de bu kelimelerden birisini oluşturur. Sık kelimesinin Türk Dil Kurumunca anlamı az aralıklar ile bir yere gitmek, uğramak ve benzeri işler yapmak anlamına gelir. Sık zıt anlamlısı nedir? Sık zıt anlamlısı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ayrıntıları ile sizler için derledik.
Sık kelimesi günlük hayatta cümle içerisinde, sohbetlerde çok fazla kullanılan sözcüklerden birini oluşturur. Genellikle cümlelerin içerisinde bir zarf görevi görmektedir.
Sıkın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Sık kelimesi Türkçe de fazlaca tercih edilen ve kullanılan kelimelerin başında gelir. Genel olarak cümle içerisinde bir zarf görevi alarak kullanılan sözcüklerden birisidir. Sık kelimesinin bir zıt anlamı da var olmaktadır. Sık kelimesinin zıt anlamını seyrek kelimesi oluşturur.
Bir kelimenin zıt anlamı o kelimenin manasının tam karşısında bulunan, tersini ifade etmek üzere kullanılan kelimelerden birisidir. Seyrek kelimesi ise bir yere çok aralıklar koyarak uğramak, az gitmek ve benzeri anlamda kullanılır. Özellikle ilkokul öğrencileri için bu unsurları bilmek önem arz etmektedir.