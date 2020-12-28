Sık Zıt Anlamlısı Nedir? Sıkın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Sık kelimesi günlük hayatta cümle içerisinde, sohbetlerde çok fazla kullanılan sözcüklerden birini oluşturur. Genellikle cümlelerin içerisinde bir zarf görevi görmektedir.



Sıkın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Sık kelimesi Türkçe de fazlaca tercih edilen ve kullanılan kelimelerin başında gelir. Genel olarak cümle içerisinde bir zarf görevi alarak kullanılan sözcüklerden birisidir. Sık kelimesinin bir zıt anlamı da var olmaktadır. Sık kelimesinin zıt anlamını seyrek kelimesi oluşturur.



Bir kelimenin zıt anlamı o kelimenin manasının tam karşısında bulunan, tersini ifade etmek üzere kullanılan kelimelerden birisidir. Seyrek kelimesi ise bir yere çok aralıklar koyarak uğramak, az gitmek ve benzeri anlamda kullanılır. Özellikle ilkokul öğrencileri için bu unsurları bilmek önem arz etmektedir.