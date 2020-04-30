Sıla Ne Demek? Tdk'ya Göre Sıla Etmek, Sıla Özlemi Ve Sıla Sıygası Nedir?

Sıla kelimesi ülkemizde isim olarak kullanılsa da bir anlam barındırmaktadır. Sıla kelimesi sözlük anlamı kısaca özlem ve özlenen yer anlamları taşımaktadır.



Sıla Ne Demek?



Türk Dil Kurumu sözlükleri dilimizde bulunan birçok kelimenin anlamlarını belirten sözlüklerdir Sıla kelimesi ise cümle içerisinde çok sık kullanılmasa da isim olarak çok fazla kullanılır. Bu sebeple anlamı da merak edilmektedir. Sıla kelimesinin anlamı şu şekildedir:



- Bir kişinin bir süre ayrı kaldığı yere veya yakınlarına kavuşma.

- Gurbette bulunan bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer.

- Memleket, vatan

- Vuslat

- Doğup büyüdüğü yere gidip yakınlarına kavuşma.

- Kavuşmak, özlenen bir yere ulaşmak



TDK'ya Göre Sıla Etmek, Sıla Özlemi ve Sıla Sıygası Nedir?

Sıla kelimesinden türemiş olan sıla etmek, sıla özlemi ve sıla sıygası kelimeleri anlamları Türk Dil kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde göre sıla etmek, sıla özlemi ve sıla sıygası anlamları şu şekilde verilmiştir:



Sıla Etmek: Sılaya girmek anlamına gelmektedir.

Sıla Özlemi: Yurt özlemi anlamında kullanılmaktadır.

Sıla Sıygası: Sıla sıygası cümle içerisinde zarf ve fiil olarak kullanılmaktadır.