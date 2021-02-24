Simgesi Eu Olan Element Nedir? Eu Elementinin Özellikleri Nelerdir?

Simgesi Eu olan ve periyodik cetvelde de yer alan elementin adı Evropiyum dur. Diğer bir adı da Avrupyum olarak bazı kaynaklarda da yer verilmiştir. 63 atom numarasında bulunan bir elementtir. İnsan yapımı bir element grubuna girmektedir.



Simgesi Eu Olan Element Nedir?



Eu simgesine ait olan ve atom numarası 63 olan kimyasal elemente Evropiyum adı verilir. bu elementi 1901 senesin de Eugene Demarcay ismin de bilim adamı keşif etmiştir. Yani insan yapımı olan elementler gurubun da bulunmaktadır. Rengi güneş renginde olan bu kimyasal elementin kullanım yeri renkli televizyonlar olarak bilinmektedir.



Eu Elementinin Özellikleri Nelerdir?



Bu element periyodik tablo da bulunan yatay bölümlerin ilkin de yer alır ve 7. sırada bulunur. Şimdi de biraz element özelliklerine değinelim:



- 151.964 atomik ağırlığı bulunur.

- 822.0 °C de erir.

- 1597.0 °C de kaynar.

- 89 nötron sayısına sahiptir.

- Seyrek toprak sınıfı içerisin de bulunur.

- Kubik kristal yapısına sahiptir.

- 293k(g/cm³) öz kütlesi vardır.

- Periyodik tabloda bulunan atom numarası 63 dür.

- Lantanitler element serisi içindedirler.

- 6-f periyot ve bloktadır.

- Gümüşü andıran bir beyaz renkte görünür.

- 151.964 g/mol kütle numaralıdır.

- CAS da bulunan kayıt numarası 7440-53-1dır.