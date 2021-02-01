Simülasyon Ne Demek? (Tdk) Kısaca Simülasyon Kelimesinin Anlamı Nedir?

Simülasyon, durumların benzetilmesi ile olayların gözlemlenmek için tekrarlanması halidir. Bu durumlar, keşiflerin ya da gelişimlerin incelenmesi için kullanılmaktadır.



Simülasyon Ne Demek?



Simülasyon, sözlük anlamı olarak gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi muhtemel bir olayın aynı şartlara ve zamana uygun olarak gerçekleştirme hali olarak açıklanır. Yani bilinmesi ya da öğrenilmesi gereken bir durumun aynı şartlar altında gözlemlenmesi durumudur.



Simülasyon kelimesi, 20.yüzyıl içinde teknik bir anlam kazanmış bir kelimedir. Gelişimi olarak ise gelişen teknoloji ve tarihsel incelemelerde bulguların daha derin incelenmesi için oluşmuştur.



(TDK) Kısaca Simülasyon Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumunun resmi sitesi içinde simülasyon ne demek sorusunun cevabı benzetim ve öğrence olarak açıklanmaktadır. Yani durumların ya da bulguların aynı şartlar altında tekrarlanması hali olarak açıklanabilir. Kelimenin ikinci anlamı olan öğrence ise yapılan benzetim sonucunda elde edilen verilerin bir açıklamasıdır.



Kelimenin tarihçesine bakıldığı zaman ise yeni bir kelime olması ve gelişen teknoloji ile durumların benzetilmesi ve tekrarlanmasının sağlanması ile kelime kazanılmıştır. Bu durum özellikle fiziksel değer taşıyan durumlarda ve tarihi olayların incelenmesinde gözlemlenmektedir.