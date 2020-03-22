Simya Nedir, Amaçları Nelerdir? Kısaca Simyanın Tanımı

Kimya işlemlerini kapsayan bir laboratuvar etkinliği olan simya, dünyanın ve evrenin işleyişini anlamaya çalışmaktadır. Simyacılar çalışmalarında insanlara ölümsüzlük kazandıracak felsefe taşı elde etmeye ve metalleri altına çevirmeyi amaçlamaktadır. Simyacıların çalışmalarında elde edilen malzemeler, avcılıktan giyinmeye kadar birçok alanda kullanılmıştır.



Simya Nedir Amaçları Nelerdir?



Günümüzde modern kimya biliminin temelleri atılmadan önce varlığını sürdüren simya, maddeleri birbirine karıştırıp değiştirmeye çalışarak değerli madenlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Simya işi ile uğraşanlara simyacı denmiş olup ilk olarak Mezopotamya ve Eski Mısır'da görülmüştür.



Simyacıların bilim adamı oldukları görüşünün yanı sıra şarlatan ve kaçık olduklarına dair inanışlar da mevcuttur. Metallerin altın ve gümüşe çevrilmesi ile birlikte insan hayatının dönüştürülerek ölümsüzlük iksirinin elde edilmesi de amaçları arasındadır.



Deneme yanılma yolu ile çalışmalar yapılmakta ve çalışmaları teorik bir temele dayandırmak mümkün değildir. Bilgi birikimlerinin oluşmamış olması ile birlikte sistematik bilgiler de içermemektedir. Ölümden sonra doğuşa inanan Mısırlılar, simyanın doğuşuna ön ayak olmuşlardır.



Ateş, toprak, hava ve su yani dört element kullanılarak, saf ve katıksız altın elde edilmeye çalışılmıştır. Modern kimyanın doğmasında, hiç kuşkusuz simyanın büyük rolü vardır. Simyacıların doğaya ve doğadaki maddelere karşı bakışları çok farklı olmakla birlikte kendilerine özgü kuramları mevcuttur.

Kısaca Simyanın Tanımı



Maddelerin birbirine karıştırılıp değiştirilmesini amaçlayan çalışmalara simya denilmektedir. Günümüzde mevcut bazı deney araç gereçlerin ilk hallerini simyacılar keşfetmiş ve aktif bir şekilde kullanmışlardır. Türk ve İslam dünyasında da önemli simyacılar vardır. Simyada bilimsel herhangi bir metodun kullanılmamasından dolayı simyacılara bilim adı denilmemektedir. Gerek doğuda gerekse batıda simya önemli bir geçmişe sahiptir. Sayısız efsane ve mitin çıkmasında, simyanın da payı vardır.

Bilim ve felsefeyi birleştiren önemli bir disiplin olan simya, tüm varlıkların karanlık sırlarını işaret etmektedir. Simyacılar uğraşları ile insanlarda bir merak uyandırmayı başarmış ve yaptıkları sürekli olarak izlenmiştir. Simyanın uzun bir geçmişi olması, kimya biliminin doğmasını sağlamıştır. Fiziksel evren hakkında sorulara cevap bulmaya çalışan simyacılar, ölümsüzlük iksirini bulmayı amaç edinmişlerdir.