‘Sınavların ertelenmesi doğru fakat ölçme de şart’

Öğrenci ve velilerin pandemi kaygısıyla yüz yüze sınavları istemediklerini, bu nedenle sınavların iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu kaydeden Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bu noktada ölçme değerlendirmenin önemine değinerek, şu saptamalarda bulunuyor:



“Ölçme ve değerlendirme ikiye ayrılabilir. Biri öz değerlendirmedir yani öğrencinin kendi kendini değerlendirmesi. Bir de dış değerlendirme var yani öğrencinin okul ve öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi. Sınavların ertelenmesini, bu ölçme ve değerlendirmenin yapılamıyor olması sebebiyle sakıncalı buluyorum. Keşke yüz yüze sınavlar yapılabilseydi ve öğrencilere verilen online eğitimin kazanımları görülebilseydi. Böylece öğretmenler sınavların sonuçlarına göre gelecek haftalardaki planlarını yapabilmiş olurlardı.”



Kulaberoğlu, sınav notlarının öğrencinin ders etkinliklerine katılım ve bu katılımdaki performansına göre verileceğini ifade ederek “Öğretmenler bu dönem daha öznel not vermek durumunda” dedi.