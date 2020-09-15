Sinop Haritası: Sinop İlçeleri Nelerdir? Sinop İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Dünya'nın doğa harikası şehirlerinden olan Sinop kalabalık olmayan rahatlatıcı şehirlerden birisidir. Pek çok şairin şiirlerine konu olan Sinop mutlaka gezilmesi gereken yerlerden birisidir.



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Kaynak: cografyaharita.com



Sinop'un Kaç İlçesi Vardır?



2020 TÜİK verilerine göre 9 ilçeye sahip olan Sinop ilinde 50 adet mahalle ve dört yüz altmış beş köy yer almaktadır. Sinop iline yaşlı nüfusu daha fazladır. Nüfusunun en çok artan ilçesi Merkezdir. Giderek nüfusunun azaldığı ilçesi ise Türkeli'dir.



Orta Karadeniz Bölgesinde yer alan Sinop Orta bölümün en uç kısmını belirlemektedir. Ülkemizdeki tarihi güzelliklerinin yanı sıra sakin bir liman şehridir.



Sinop'un Nüfusu Ne Kadar?



Sinop ilimizin erkek nüfusu 108. 927 iken, kadın nüfus sayısı 109,316 olmaktadır. Sinop'un yıllara göre nüfus dağılımı şu şekilde belirtilmiştir:



- 2015 yılı Sinop ilimizin erkek nüfusu 101.139, kadın nüfusu 102.994 olmuştur. Toplam nüfus 204.133'dür

- 2016 yılı Sinop ilimizin erkek nüfusu 101.909, kadın nüfusu 103.569 olmuştur. Toplam nüfus 205.478'dir

- 2017 yılı Sinop ilimizin erkek nüfusu 103.071, kadın nüfusu 104.356 olmuştur. Toplam Nüfus 207.427'dir

- 2018 yılı Sinop ilimizin erkek nüfusu 109.296, kadın nüfusu 110.437 olmuştur. Toplam Nüfus 219.733'dür.

- 2019 yılı Sinop ilimizin erkek nüfusu 108.927, kadın nüfusu 109.316 olmuştur. Toplam Nüfus 218.243'dür.



Sinop İlçeleri Nelerdir?



Sinop ilimizin toplamda 9 ilçesi bulunur. Sinop'un nüfusu bu ilçelere dağılmıştır. En yüksek nüfusa sahip olan ilçesi Merkez ilçesidir. Merkez ilçesi 32.734 erkek nüfusu ve 33.111 kadın nüfusu ile toplamda 65.845 nüfusa sahiptir. En az nüfusa sahip olan ilçesi ise Dikmen ilçesidir. Dikmen ilçesi 2.582 erkek nüfusu ve 2.434 kadın nüfusu ile toplamda 5.016 nüfusa sahiptir.



Sinop ilinin ilçeleri ise Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Merkez, Saraydüzü ve Türkeli ilçelerinden oluşmaktadır.