Sıra dışı Nasıl Yazılır? Sıra Dışı TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Sıradışı Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk dil kurumu açısından ele alındığı zaman bu kelimenin doğru yazılışı ‘sıra dışı’ şekilde ayrı olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu kelimenin birleşik yazılışı yanlıştır.

Sıra Dışı TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

TDK’ya göre bu kelime için doğru yazılışı ‘sıra dışı’ biçiminde öne çıkıyor.

Sıra dışı (doğru)

Sıradışı (yanlış)

Sıra Dışı Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Sıra dışı kelimesini farklı örnekler ile cümle içerisinde değerlendirmek gerekirse;

‘’Onun sıra dışı bir kişiliği var.’’

‘’Son zamanlarda oldukça sıradışı işler yapmaya başladı.’’

Sıra Dışı Nedir?

Sıra dışı kelimesinin anlamı ‘alışılmışın dışında olan, olağan dışı, beklenmedik ve ekstrem’ gibi anlamlara üzerinden değerlendirilmektedir. Bu anlamları ile beraber doğru yazılışı eşliğinde sıra dışı kelimesini amaca uygun kullanabilirsiniz.