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    HaberlerEğitim Haberleri Sırılsıklam Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Sırıl Sıklam Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    25.01.2021 - 13:41 |

    Sırılsıklam Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Sırıl Sıklam Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Cümle içinde hem sıfat hem de zarf olarak görev alan sırılsıklam kelimesinin iki anlamı vardır. ''Ben ona sırılsıklam aşık oldum.'' (Mecazi anlam) - '' Dün akşam yağmurda sırılsıklam ıslandık'' (Gerçek anlam) Pekiştirmeli bir sözcük olan sırılsıklam, günlük hayatta sıklıkla kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Sırılsıklam TDK ve diğer kaynaklarda nasıl yazılır? Sizin için detaylı bir şekilde derledik.

    Sırılsıklam Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Sırıl Sıklam Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Dilimizde sırılsıklam gibi sıfat ve zarf görevinde kullanılan birçok pekiştirmeli kelime vardır. Kıskıvrak, Alelacele ve Yapayalnız bu kelimelere örnek gösterilebilir. 

     TDK'ya Göre Sırılsıklam Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

     Sırıl sıklam - Yanlış 

     Türkçede pekiştirmeli kelimelerin tamamı birleşik sözcükler gibi bitişik yazılır. ''Sırıl'' ve ''sıklam'' kelimelerinin tek başına bir anlamı yoktur. Anlamı güçlendirmek için kullanılan bu sözcüklerin ayrı yazılması yanlıştır. 

     TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Sırılsıklam 

     Sırılsıklam Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler 

     1- Yazdığı şiirleri okuyunca sana sırılsıklam aşık olduğunu anladım. (Doğru)

     2- Yağmurda sırılsıklam olmuşsun, hemen üstünü değiştir. (Doğru)

     3- Sırıl sıklam olmak istemiyorsanız yağmurun dinmesini bekleyin. (Yanlış)

     

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