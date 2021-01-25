Sırılsıklam Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Sırıl Sıklam Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Dilimizde sırılsıklam gibi sıfat ve zarf görevinde kullanılan birçok pekiştirmeli kelime vardır. Kıskıvrak, Alelacele ve Yapayalnız bu kelimelere örnek gösterilebilir.

TDK'ya Göre Sırılsıklam Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Sırıl sıklam - Yanlış

Türkçede pekiştirmeli kelimelerin tamamı birleşik sözcükler gibi bitişik yazılır. ''Sırıl'' ve ''sıklam'' kelimelerinin tek başına bir anlamı yoktur. Anlamı güçlendirmek için kullanılan bu sözcüklerin ayrı yazılması yanlıştır.

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Sırılsıklam

Sırılsıklam Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler

1- Yazdığı şiirleri okuyunca sana sırılsıklam aşık olduğunu anladım. (Doğru)

2- Yağmurda sırılsıklam olmuşsun, hemen üstünü değiştir. (Doğru)

3- Sırıl sıklam olmak istemiyorsanız yağmurun dinmesini bekleyin. (Yanlış)