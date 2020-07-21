Şirket Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Ticari, Şahıs, Anonim Şirket Farkları Nelerdir?

Arz-talep dengesi doğrultusunda farklı mal ve hizmetlerin üretimini sağlayan sistem kurulmuş olan şirketlerdir. Kurulum amacına ve yönetim şekli ile beraber ürün ile hizmete bağlı olarak değişik şirketler bulunmaktadır. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve insani ihtiyaçların artması eşliğinde, farklı ürün ve hizmetler eşliğinde birçok şirket öne çıkıyor.

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Özelliklerine ve kurulum amaçlarına bağlı olarak birçok farklı şirket türü bulunuyor. Peki, şirket nedir? Bir veya birden fazla kişinin kar elde etmek amaçlı bir araya gelerek, mal ile hizmet üretme noktasında kurulmuş olan tüzel yapılar şirket olarak bilinir. Özellikle topluma hizmet vermek ve yaşamın sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak amaçlı şirketler büyük öneme sahiptir. Toplumsal düzeyde küresel etkinin dengede kalabilmesinin temelini oluşturur. Bu doğrultuda birçok farklı şirket türü bulunuyor.

Sermaye şirketleri:

- Anonim şirketler,

- Limited Şirketler,

- Paylı (hisseli) komandit şirketler,

Şahıs şirketleri:

- Kollektif şirketler,

- Adi komandit şirketler,

- Adi şirketler,

Her 2 kategori için kullanılacak şirketler:

- E-ticaret şirketleri,

- Faktöring şirketler,

Genel olarak bu yelpaze altında şirketler kurulmakta ve bireysel ya da kurumsal amaçlı farklı mal ve hizmet üretimi sağlanmaktadır.

Ticari, Şahıs, Anonim Şirket Farkları Nelerdir?

Özellikle pek çok kişi ticari, şahıs ve anonim şirketler arasındaki farkı öğrenmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Bu konuda aslında her 3 şirket arasındaki farkı anlamak adına tanımlamak yeterli gelecektir.

Ticari şirketler: Bütün farklı şirket çeşitlerini kapsayan tür olarak ticari şirket öne çıkıyor. Temelde ise ürün ve hizmet üretimi sağlamak suretiyle belli bir amaca ulaşmak için ele alınmış farklı sektörler üzerinden kuruluşlardır.

Anonim şirketler: Anonim şirketleri en az 5 gerçek ya da tüzel kişiden oluşmuş olan, yüksek sermaye birikimi elde etmek amacıyla, iktisadi faaliyetler gerçekleştirmeyi hedef almış en uygun şirket çeşitleri arasında yer almaktadır.

Şahıs şirketleri: Ortak ekonomik çıkarlar elde etmek amaçlı, ortak sorumlulukları sınırsız ve tüzel bir kişiye sahip şirket türü olarak şahıs şirketleri öne çıkıyor. Tek bir kişi ile kurulabilir ya da birden fazla kişinin bir araya gelmesiyle kuruluşu gerçekleşebilir.

Bu şekilde özellikle kurulumları açısından şirketler birbirlerinden ayrılır.