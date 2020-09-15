Şırnak Haritası: Şırnak İlçeleri Nelerdir? Şırnak İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Şırnak, Merkez ilçe ile beraber toplamda 7 ilçesi vardır. 2020 yılında tahmini nüfusu 530.500 olan Şırnak ilinin %74’tü şehirlerde yaşamaktadır. Yüzölçümü 7.078 km2 olan Şırnak işinde, kişi başına 75 km kare düşmektedir.



Şırnak İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Şırnak ilinin, Merkez ilçe ile birlikte toplamda 7 tane ilçesi bulunmaktadır. Şırnak ilinin ilçeleri; Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere’dir. En kalabalık ilçesi ise, Silopi ilçesidir.



Şırnak İlinin Nüfusu Ne Kadar?



Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Şırnak ilinin, 2020 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre tahmini nüfusu 530.500’dür. Bu ilin geçmiş yılara göre nüfus verileri şöyledir;

2019 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şırnak ilinin nüfusu; 529.615

2018 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şırnak ilinin nüfusu; 524.190

2017 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şırnak ilinin nüfusu; 503.236

2016 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şırnak ilinin nüfusu; 483.788

2015 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şırnak ilinin nüfusu; 490.184

2014 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şırnak ilinin nüfusu; 488.966



Şırnak İlinin İlçeleri Nelerdir?



Şırnak İlinin toplamda 7 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin kuruluş yılları ve merkeze olan uzaklıkları şöyledir;

Beytüşşebap ilçesi; Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuştur. Ayrıca il merkezine olan uzaklığı 121 km'dir.

Cizre ilçesi; Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve Şırnak il merkezine olan uzaklığı 49 km'dir.

Güçlükonak ilçesi; 1990 yılında kurulmuş olmakla birlikte Şırnak iline olan mesafesi 76 km'dir.

İdil ilçesi; kuruluş yılı 1937 olmakla birlikte merkeze olan uzaklığı 78 km'dir.

Silopi ilçesi; kuruluş yılı 1960 olmakla birlikte, merkeze olan uzaklığı 76 km'dir.

Uludere ilçesi; kuruluş yılı 1957 olmakla birlikte, Şırnak iline olan uzaklığı 50 km'dir.