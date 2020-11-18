Şişecam’dan meslek sahibi yapan program

Dört yıl sürecek ve 2020 yılı için 20 kişilik kontenjanı bulunan programa başvurular devam ediyor. Cam üfleme zanaatının devam etmesine katkıda bulunan programın uygulama eğitimleri Şişecam’ın Denizli’deki cam ev eşyası üretim tesisinde yapılacak. Programa ilköğretim mezunu olan ve 16 yaşından gün almış tüm gençler başvurabilecek. Programa seçilen öğrenciler, eğitim hayatları boyunca Şişecam’ın sağladığı imkânlardan faydalanabilecek.