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    HaberlerEğitim Haberleri Şişecam’dan meslek sahibi yapan program
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    18.11.2020 - 07:00 |

    Şişecam’dan meslek sahibi yapan program

    Şişecam’ın Denizli’de 1990’dan bu yana yürüttüğü Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı, bu yıl İlk Adım projesi kapsamında MEB ile yapılan iş birliğiyle Mesleki Eğitim Merkezi’nde Seramik ve Cam Teknolojileri Bölümü’nde başlıyor.

    Şişecam’dan meslek sahibi yapan program

    Dört yıl sürecek ve 2020 yılı için 20 kişilik kontenjanı bulunan programa başvurular devam ediyor. Cam üfleme zanaatının devam etmesine katkıda bulunan programın uygulama eğitimleri Şişecam’ın Denizli’deki cam ev eşyası üretim tesisinde yapılacak. Programa ilköğretim mezunu olan ve 16 yaşından gün almış tüm gençler başvurabilecek. Programa seçilen öğrenciler, eğitim hayatları boyunca Şişecam’ın sağladığı imkânlardan faydalanabilecek.

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