Sivas Haritası: Sivas İlçeleri Nelerdir? Sivas İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Sivas şehrine Çerkezler ve İlbeyliler yerleştiği bilinmektedir. Günümüzde Türklerle birlikte yaşamaktadırlar. Kültür turizminin yanı sıra kayak turizmi ve sağlık turizmiyle de önde olan şehir yoğun bir nüfusa sahiptir. Topraklarının büyüklüğünden dolayı farklı illerle komşudur. Farklı devletlere başkentlik yapmış bir şehir olarak önemli bir ticaret merkezi haline de gelmiştir ve dışarıdan göç almaktadır.





(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Sivas İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Geniş bir yüzölçümüne sahip olan Sivas şehrinde 17 ilçe bulunmaktadır. İlçelerin birbirine uzaklığı değişiklik göstermektedir. Her ilçesinde farklı kültürel mekanlar bulunmaktadır. Böylelikle turistler farklı ilçeleri ziyaret ederek kentin ekonomisini kalkındırmaktadır.



Sivas İlinin Nüfusu Ne Kadar?



Şehrin yüzölçümü 28.619 kilometrekaredir ve nüfus yoğunluğu ortalama olarak 22 /km2’dir. Sivas ilinin nüfusu fazla değişmemekle birlikte yıllara göre nüfus sayısı şu şekilde açıklanmıştır:

2019 yılı 638.956

2018 yılı 646.608

2017 yılı 621.301

2016 yılı 621.220

2015 yılı 618.616

2014 yılı 623.825

2013 yılı 623.534

2012 yılı 623.536

2011 yılı 627.055

2010 yılı 642.222

2009 yılı 633.345

2008 yılı 631.117

2007 yılı 638.466

Sivas ilinin 2020 yılına ait tahmini nüfus sayısı ise 640 bindir. Nüfusun kadın erkek oranı birbirine eşit sayılabilecek düzeydedir.



Sivas İlinin İlçeleri Nelerdir?



Sivas ilinin ilçeleri; Zara, Akıncılar, Yıldızeli, Altınyayla, Ulaş, Suşehri, Divriği, Doğanşar, Şarkışla, Merkez, Gemerek, Koyulhisar, Gölova, Kangal, Gürün, İmranlı ve Hafik’tir.



Nüfusun büyük bir kısmı Merkez’de yaşamaktadır. Divriği, Gemerek ve Kangal ilçelerinde de nüfus sayısı diğer ilçelere göre fazladır. Merkez ilçede yer alan Gök Medrese, en bilinen kültürel mekanlarındandır ve 1926’da müze olmuştur. Türk Kurtuluş mücadelesinde önemli tarihi mekan olan Kongre Binası ise Şarkışla İlçesinde bulunmaktadır. Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Kale Cami de Sivas’ın önemli kültürel mekanlarındandır.