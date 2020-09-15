Sivas Haritası: Sivas İlçeleri Nelerdir? Sivas İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Sivas, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir. Kültürel zenginliği ve etnik yapısıyla tarih boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Türbe, saray, köprü, hamam, müze ve medrese gibi kültür turizmi öğeleriyle yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Ekonomisini tarım ve sanayi oluşturmaktadır. Halk ve turistler için hava yolu ve kara yolu ile ulaşım imkanı sunmaktadır. İşte, Sivas ile ilgili tüm detaylar.
Sivas şehrine Çerkezler ve İlbeyliler yerleştiği bilinmektedir. Günümüzde Türklerle birlikte yaşamaktadırlar. Kültür turizminin yanı sıra kayak turizmi ve sağlık turizmiyle de önde olan şehir yoğun bir nüfusa sahiptir. Topraklarının büyüklüğünden dolayı farklı illerle komşudur. Farklı devletlere başkentlik yapmış bir şehir olarak önemli bir ticaret merkezi haline de gelmiştir ve dışarıdan göç almaktadır.
(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com
Sivas İlinin Kaç İlçesi Vardır?
Geniş bir yüzölçümüne sahip olan Sivas şehrinde 17 ilçe bulunmaktadır. İlçelerin birbirine uzaklığı değişiklik göstermektedir. Her ilçesinde farklı kültürel mekanlar bulunmaktadır. Böylelikle turistler farklı ilçeleri ziyaret ederek kentin ekonomisini kalkındırmaktadır.
Sivas İlinin Nüfusu Ne Kadar?
Şehrin yüzölçümü 28.619 kilometrekaredir ve nüfus yoğunluğu ortalama olarak 22 /km2’dir. Sivas ilinin nüfusu fazla değişmemekle birlikte yıllara göre nüfus sayısı şu şekilde açıklanmıştır:
2019 yılı 638.956
2018 yılı 646.608
2017 yılı 621.301
2016 yılı 621.220
2015 yılı 618.616
2014 yılı 623.825
2013 yılı 623.534
2012 yılı 623.536
2011 yılı 627.055
2010 yılı 642.222
2009 yılı 633.345
2008 yılı 631.117
2007 yılı 638.466
Sivas ilinin 2020 yılına ait tahmini nüfus sayısı ise 640 bindir. Nüfusun kadın erkek oranı birbirine eşit sayılabilecek düzeydedir.
Sivas İlinin İlçeleri Nelerdir?
Sivas ilinin ilçeleri; Zara, Akıncılar, Yıldızeli, Altınyayla, Ulaş, Suşehri, Divriği, Doğanşar, Şarkışla, Merkez, Gemerek, Koyulhisar, Gölova, Kangal, Gürün, İmranlı ve Hafik’tir.
Nüfusun büyük bir kısmı Merkez’de yaşamaktadır. Divriği, Gemerek ve Kangal ilçelerinde de nüfus sayısı diğer ilçelere göre fazladır. Merkez ilçede yer alan Gök Medrese, en bilinen kültürel mekanlarındandır ve 1926’da müze olmuştur. Türk Kurtuluş mücadelesinde önemli tarihi mekan olan Kongre Binası ise Şarkışla İlçesinde bulunmaktadır. Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Kale Cami de Sivas’ın önemli kültürel mekanlarındandır.