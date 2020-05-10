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    HaberlerEğitim Haberleri Sivas Nerede, Hangi Bölgede? Sivas'ın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
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    10.05.2020 - 20:02 |

    Sivas Nerede, Hangi Bölgede? Sivas'ın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Sivas ülkemizde en büyük toprak parçasına sahip ikinci şehrimizdir. Sivas Mezopotamya tarafından gelen kervanların Anadolu'ya giriş yaptığı şehrimizdir. Peki Sivas nerede, hangi bölgede? Sivas'ın kaç ilçesi var, ilçelerin ortalama nüfusu nedir? Sizlere Sivas'ın hangi bölgede olduğunu ve ilçelerini detayları ile açıkladık.

    Sivas Nerede, Hangi Bölgede? Sivas'ın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Ülkemizde bulunan şehirlerden birisi de Sivas Şehrimizdir. Sivas İç Anadolu Bölgesinin son topraklarına sahiptir.

    Sivas Nerede?

    Sivas İç Anadolu Bölgesinde yer alan ve İç Anadolu'nun son topraklarına sahip olan bir ilimizdir. Kuzeyinde Giresun ve Ordu gibi Karadeniz şehirleri bulunmaktadır. Sivas'ın doğusunda ise Erzincan yer alır. Güneyinde Malatya, Kayseri ve Kahramanmaraş gibi komşu iller yer almaktadır.

    Sivas Hangi Bölgede?

    Ülkemizde 7 farklı bölge bulunmaktadır. Sivas ilimizin ise İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Bu sebeple İç Anadolu Bölgesinin iklim özellikleri görülmektedir. İç Anadolu kenti olan Sivas Karadeniz ile Güneydoğu kentleri arasında bir geçiş yoludur.

    Sivas'ın Kaç İlçesi Var?

    Toplam 621.301 nüfusa sahip olan Sivas şehrinin toplam 17 ilçesi bulunmaktadır. En fazla nüfusa sahip ilçesi ise Merkez’dir.

    Sivas İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    17 ilçeye sahip olan Sivas ilinin toplamda 601.301 nüfusu bulunmaktadır. En fazla nüfusu Sivas merkezdir. Geri kalan ilçelerin ise nüfusları şu şekildedir:

    Merkez: 381.325
    Şarkışla: 38.408
    Yıldızeli: 32.797
    Suşehri: 25.159
    Gemerek: 22.845
    Zara: 22.005
    Kangal: 21.272
    Gürün: 18.771
    Divriği: 16.245
    Koyulhisar: 12.936
    Hafik: 9.819
    Altınyayla: 9.004
    Ulaş: 8.870
    İmranlı: 7.668
    Akıncılar: 5.326

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