Sivas Nerede, Hangi Bölgede? Sivas'ın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

Ülkemizde bulunan şehirlerden birisi de Sivas Şehrimizdir. Sivas İç Anadolu Bölgesinin son topraklarına sahiptir.



Sivas Nerede?



Sivas İç Anadolu Bölgesinde yer alan ve İç Anadolu'nun son topraklarına sahip olan bir ilimizdir. Kuzeyinde Giresun ve Ordu gibi Karadeniz şehirleri bulunmaktadır. Sivas'ın doğusunda ise Erzincan yer alır. Güneyinde Malatya, Kayseri ve Kahramanmaraş gibi komşu iller yer almaktadır.



Sivas Hangi Bölgede?



Ülkemizde 7 farklı bölge bulunmaktadır. Sivas ilimizin ise İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Bu sebeple İç Anadolu Bölgesinin iklim özellikleri görülmektedir. İç Anadolu kenti olan Sivas Karadeniz ile Güneydoğu kentleri arasında bir geçiş yoludur.



Sivas'ın Kaç İlçesi Var?



Toplam 621.301 nüfusa sahip olan Sivas şehrinin toplam 17 ilçesi bulunmaktadır. En fazla nüfusa sahip ilçesi ise Merkez’dir.



Sivas İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?



17 ilçeye sahip olan Sivas ilinin toplamda 601.301 nüfusu bulunmaktadır. En fazla nüfusu Sivas merkezdir. Geri kalan ilçelerin ise nüfusları şu şekildedir:



Merkez: 381.325

Şarkışla: 38.408

Yıldızeli: 32.797

Suşehri: 25.159

Gemerek: 22.845

Zara: 22.005

Kangal: 21.272

Gürün: 18.771

Divriği: 16.245

Koyulhisar: 12.936

Hafik: 9.819

Altınyayla: 9.004

Ulaş: 8.870

İmranlı: 7.668

Akıncılar: 5.326