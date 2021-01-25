Siyah Zeytin Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Siyah Zeytin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

''Zyt'' kökünden türetilmiş olan zeytin kelimesi Arapça kökenlidir. Hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılabilir. ''Kahvaltılık zeytin'' (Gerçek anlam), ''Zeytin gibi gözleri var'' (Mecazi anlam)

TDK'ya Göre Siyah Zeytin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Siyah kelimesi sadece aldığı ekler ile bitişik yazılır: Örneğin: Siyahlı Kadın - Siyahlık.

Kelimenin Siyahzeytin şeklinde yazılması ise yanlıştır. Çünkü Türkçede hem nicelik hem de nitelik sıfatları isimlerden ayrı yazılır.

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Siyah Zeytin

Siyah Zeytin ile İlgili Örnek Cümleler:

1- Markete gitmişken yarım kilo da siyah zeytin alır mısın? (Doğru)

2- Buranın hem yeşil hem de siyahzeytini çok güzel. (Yanlış)