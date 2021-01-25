25.01.2021 - 13:36 |
Siyah Zeytin Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Siyah Zeytin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Bir kelimenin rengini, büyüklüğünü ve şeklini belirten kelimelere sıfat denir. Sıfatlar kendi içerisinde nitelik ve nicelik sıfatı olarak ikiye ayrılır. Nitelik sıfatları nasıl sorusuna cevap verir. Siyah zeytin kelimesindeki ''siyah'' sözcüğü de nasıl sorusuna yanıt verdiği için nitelik sıfatıdır. TDK'ya göre siyah zeytin nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik.
''Zyt'' kökünden türetilmiş olan zeytin kelimesi Arapça kökenlidir. Hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılabilir. ''Kahvaltılık zeytin'' (Gerçek anlam), ''Zeytin gibi gözleri var'' (Mecazi anlam)
TDK'ya Göre Siyah Zeytin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Siyah kelimesi sadece aldığı ekler ile bitişik yazılır: Örneğin: Siyahlı Kadın - Siyahlık.
Kelimenin Siyahzeytin şeklinde yazılması ise yanlıştır. Çünkü Türkçede hem nicelik hem de nitelik sıfatları isimlerden ayrı yazılır.
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Siyah Zeytin
Siyah Zeytin ile İlgili Örnek Cümleler:
1- Markete gitmişken yarım kilo da siyah zeytin alır mısın? (Doğru)
2- Buranın hem yeşil hem de siyahzeytini çok güzel. (Yanlış)