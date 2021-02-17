Slim Fit Ne Demek? Gömleklerde Ve Pantolonlarda Slim Fit Ne Anlama Gelir?

Slim fit özellikle vücut çalışan ve düzgün bir fiziği olan kişiler tarafından tercih edilmektedir. Özellikle yaş ile vücut özellikleri slim fit giyinmek konusunda oldukça önemlidir. Örnek verecek olursak yaşı ilerlemiş ve göbekli kimseler slim fit kıyafetler ile şıklığı yakalayamazlar.

Slim Fit Ne Demek?

Vücudu sara kıyafetler slim fit olarak adlandırılmaktadır. Bu ifade aslında dar kalıp anlamına gelir. Bu tarz kıyafetlerde kol, basen, kalça, bacak ve bel kısımları kıyafet ile sarılmaktadır. Slim fit kıyafetler baharlık, kışlık ya da yazlık olarak üretilebilmektedir. Bununla birlikte farklı renk, model ve desenlerde üretimleri de yapılmaktadır.

Ancak slim fit kıyafetler seçerken bedene uygun olanların seçilmesi hem estetik görünüm hem de kıyafet içinde kişilerin rahat etmesi açısından oldukça önemlidir. Bunun yanında bedene uymayan kıyafetler tercih edilmesi durumunda çok çabuk deforme olduğu görülebilmektedir. Bu modeller günümüzde çokça tercih edilmektedir.

Gömleklerde ve Pantolonlarda Slim Fit Ne Anlama Gelir?

Slim fit modeller arasında gömlek, pantolon, tişört, mont gibi pek çok seçenek bulunmaktadır. Bu kalıp modelleri özel günlerde ya da günlük yaşantınızda rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Slim fit kıyafetler, özellikle modern ve estetik görünmeyi tercih eden kişiler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Yenilikçi görünümlerinin yanı sıra vücudu sarmaları sebebi ile de oldukça rahat kıyafetlerdir. Her mevsim giyebileceğiniz slim fit kıyafet modeller bulunmaktadır. Çocuk, kadın, erkek her yaştan kişi için slim fit model seçenekleri bulunmaktadır.