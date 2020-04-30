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    HaberlerEğitim Haberleri Sofa Ne Demek? Tdk'ya Göre Sofalı Ve Sofasız Ne Demektir?
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    30.04.2020 - 01:01 |

    Sofa Ne Demek? Tdk'ya Göre Sofalı Ve Sofasız Ne Demektir?

    Son dönemlerin dikkat çeken ve merak edilen kelimelerinden biri olarak sofa öne çıkıyor. Bu kelime ile beraber türemiş farklı sözcükleri de öğrenebilirsiniz. Peki, sofa ne demek? TDK'ya göre sofalı ve sofasız ne demektir? İşte, detaylar.

    Sofa Ne Demek? Tdk'ya Göre Sofalı Ve Sofasız Ne Demektir?

    Türk Dil Kurumu Sofa kelimesi için, ‘Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer’ biçiminde ifade ediyor. Aynı zamanda herhangi bir ev içerisindeki ‘hol’ anlamına da geldiğini söylemek mümkündür. Özellikle günümüzde hol anlamı üzerinden daha çok tabir ediliyor.

    Sofa Ne Demek?

    Sofa kelimesi aslına bakılırsa birçok değişik anlam üzerinden ifade edilebilmektedir.

    - Birçok evde oda kapılarının açıldığı genişçe yer veya hol,
    - Cami girişlerinde kapının iki yanında bulunan yerler,
    - Su tası,
    - Yeniçeri koğuşunun bir adı,
    - Balkon,

    Bu gibi anlamları üzerinden amaca uygun olarak değişik yerlerde kullanmak mümkün.

    TDK'ya Göre Sofalı ve Sofasız Ne Demektir?

    TDK’ya göre sofalı kelimesi için, ‘oda kapılarının açıldığı genişçe yere sahip olan evler ya da camiler’ biçiminde ifade etmek mümkün. Aynı zamanda balkonlu evler olarak da söylenebilir.

    Tam aksine TDK üzerinden ele alınan sofasız kelimesi ise, ‘oda kapıları üzerinden genişçe bir yere açılmayan evler veya camiler’ olarak ifade edilebilir. Genişçe bir holü bulunmayan evler olarak da söylenebilmektedir.

    Türkçede yer alan ve nadir olarak kullanılan bu her üç kelimeyi de gündelik yaşamda değerlendirebilirsiniz. Özellikle edebi eserlerde ya da yazılı kaynaklarda karşınıza çıktığı zaman, cümleleri bu anlamları eşliğinde daha kolay idrak etmeniz mümkün.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.
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