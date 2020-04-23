Şoför Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Şoför Mü Yoksa Şöför Olarak Mı Yazıyor? Şoför Doğru Yazılışı
Sözcüklerin hatalı olan yazılışlarının doğrusu Türk Dil Kurumu yazım yanlışları kılavuzundan ya da sözlükten öğrenilebilir. Şoför kelimesinin doğru yazılışı en sık aranan kelime yanlışlarından biridir. Şoför nasıl yazılır? Şoför kelimesinin doğru yazılışı nasıldır? İşte detaylar.
Yazım yanlışları birçok kelimede yapılabilir. Fakat bazı kelimeler Türkçe yazı yazabilen kişilerin büyük çoğunluğunda yanlış yazılıyor. İşte çok sayıda kişinin yazım hatasına düştüğü kelimelerden biri şoför kelimesidir. Şoför kelimesinin yazılışında “ş” harfinin yanında o kelimesi kullanılarak yazılır.
Şoför TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
TDK şoför kelimesinin doğru yazım şeklini “şoför” şeklinde belirtir. Şöför şeklindeki yazım hatalıdır.
Şoför Kelimesinin cümle İçerisindeki Örnekleri
Benim babam tır şoförüdür. (DOĞRU)
Benim babam tır şoförüdür. (YANLIŞ)
Şoför bana bir sonraki durakta inebileceğimi söyledi. (DOĞRU)
Şöför bana bir sonraki durakta inebileceğimi söyledi. (YANLIŞ)
İyi bir şoför olabilmek için önce ehliyet almalısın. (DOĞRU)
İyi bir şöför olabilmek için önce ehliyet almalısın. (YANLIŞ)
Şoför Nedir?
Şoför meslek olarak sürücülük yapan, araba kullanan kişi, araba kullanmayı meslek edinen kimse anlamına gelen bir kelimedir.