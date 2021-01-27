Sömestr Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Sömestir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Sömestr Fransızca kökenli bir kelimedir. Dilimize Fransızcadan yerleşen kelimenin Türkçe anlamı ise altı ay anlamına gelmektedir. Genel kullanımı olarak eğitim kurumlarının ilk döneminin bitmesi sonrasında verilen ara anlamındadır.



Sömestr Nasıl Yazılır?



Sömestr kelimesi birçok sessiz harfin bir arada olduğu kelimelerde görüldüğü gibi yanlış yazılabilmektedir. Birçok kişi tarafından sömestr nasıl yazılır konusu merak edilmektedir. Genellikle sömestir olarak yazıldığı tespit edilen kelimenin doğru yazım şekli sömestr olmalıdır.



TDK'ya Göre Sömestir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Kelimenin doğru yazım şekli için TDK kaynaklarına başvurulduğunda sömestr olarak yazılması gerektiği görülmektedir. Sömestir olarak okunsa da kelimenin sömestir şeklinde yazılması yanlıştır. TDK kaynaklarına uygun olarak sömestr doğru yazım şekli olarak belirtilmiştir.