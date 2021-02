Sorumluluk Sınavı Nedir, Kimler Girer? Liselerde Sorumluluk Sınavları Ne Zaman Gerçekleşir?

Her yıl binlerce lise öğrencisi bu sınava girmektedir. İlk dönem geçilmeyen dersler ile ilgili olarak ortalamayı yükseltmek amacıyla bu sınava girilebilir. Üstelik alt sınıftan kalınan ders olduğu takdirde bu dersler için de sorumluluk sınavına girebilirler. Bu sınav nasıl yapılır, sorumluluk sınavı nedir ve kimler girebilir gibi soruların cevabını derledik.



Sorumluluk sınavı, lise öğrencileri ve hazırlık öğrencilerine özgü olan ve yılda 2 kez yapılan sınava verilen addır. Bu sınava girilmediği takdirde sınıfta kalma olayı görülebilir.



Sorumluluk Sınavı Nedir ve Kimler Girer?



Sorumluluk sınavı lise öğrencileri ve hazırlık sınıfındaki öğrenciler için olmaktadır. Lise sorumluluk sınavlarına ise sadece lise öğrencileri girmektedir. MEB tarafından düzenlenen bu sınavın, her yıl düzenlendiği için her yıl soruları hazırlanmaktadır. Bu sınava girebilmek için yılsonundaki başarı puanının en az 50 puan olması gerekir.



Bu sınavların gözetmenliği iki öğretmen tarafından yapılmaktadır. Bu sınavlar, yazılı ya da uygulamalı olabilir. Eğitim ve öğretimin başında yapılan sınav, yılsonunda tek bir dersten başarısız olan öğrenciler için aynı şekille hafta içinde ek bir sınav yapılır.



Liselerde Sorumluluk Sınavları Ne Zaman Yapılır?



Lise Sorumluluk Sınavları ve ortalama yükseltme sınavları okulların kendi kararına göre aldığı tarihlerde yapılmaktadır. Yani her lisenin ayrı zamanlarda yapması normaldir. Bu tarihler genel olarak ilk dönemin ilk haftası, ikinci dönemde ise ilk ve son haftaları içerisinde yapılır. Sınav saati ile ilgili tüm detayları lise okul müdürlüğü açıklar.