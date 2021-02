Sosyal Medya Nedir, Ne İşe Yarar? Sosyal Medyanın Olumlu Ve Olumsuz Yönleri Nelerdir?

Sosyal medya, bireylerin internet üzerinden kolayca ileti gönderebildiği bir ortamdır.



Sosyal Medya Nedir? Ne İşe Yarar?



Sosyal medya, insanlar tarafından çok ilgi gösterilen bir ortamdır. Sosyal medya içeriğinde birçok farklı sistem bulunuyor. Kişiler istediği sosyal medya platformunu seçerek kullanım yapabiliyor. Sosyal medya başlığı altında birçok hizmet uygulaması bulunuyor. Fotoğraf ve video paylaşma gibi farklı türlerde sosyal medya ortamları yer alıyor. Her insan bu uygulamaları kolayca telefonundan veya bilgisayarından kullanabiliyor.



Sosyal medyada içerik çok önemli bir konudur. İçerik üreticileri içerik hazırlayarak, sosyal medyada paylaşır. Paylaşılan bu içerikler, binlerce belki de milyonlarca insana ulaşır. Bu medya ortamında herkese hitap eden konular ve bilgiler bulunur. Herkes istediği şekilde sosyal medyayı kullanarak, istediği konuları takip edebilir.



Sosyal Medyanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir?



Sosyal medya sadece sosyalleşme için değil, reklam ve tanıtım için de çok tercih ediliyor. Ürünlerin pazarlaması sosyal medya üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Birçok insana göre sosyal medya bir gelir kapısı olarak görülüyor. Her ne kadar ucu açık bir ortam olsa da, herkesin istediği her şeye kolayca ulaşabileceği bir yerdir.



Olumlu veya olumsuz birçok yönü bulunuyor. Sosyal medyada kişiler özgür olduğu için, bazen sınırlar zorlanabiliyor. Bu durumlar bazı insanları rahatsız edip, kötü örnek oluşturabiliyor. Özellikle çocuklar için sosyal medya kullanımı kötü olarak yorumlanıyor. Olumsuz yönlerinin de olduğu sosyal medya, bu konuda geliştirme yapmaya devam ediyor. Kazanç elde etmek isteyen kişiler, ürünlerini sosyal medyada tanıtarak kazançlarını arttırabiliyor.