Soyut Ne Demek? Tdk'ya Göre Soyutçuluk, Soyutlamak Ve Soyutlanış Nedir?

Soyut kelimesi Türk Dil Kurumu açısından, ‘Anlaşılması, kavranması zor olan’ biçiminde ifade ediliyor. Aynı zamanda soyutlama yolu ile elde edilmiş olan ve varlığı sadece nesnede gerçekleşen felsefe bir alan olarak değerlendirilmektedir.



Soyut Ne Demek?



Soyut kelimesi daha çok nesnel olmayan ve varlığı sadece nesne üzerinden anlaşılan bir varlık şeklinde nitelenir. Diğer taraftan halk arasında düşünce ya da bir kavram olarak da tabir edilmektedir. Genel olarak düşünce yapısı şeklinde ele alınmakta ve tek başına ya da cümle içerisinde kullanılmaktadır.



‘’Bu konu çok soğuk bir kavram üzerinden ele alınmış.’’



TDK'ya Göre Soyutçuluk, Soyutlamak ve Soyutlanış Nedir?



Soyut kelimesi üzerinden türemiş olan birden fazla değişik sözcük yer almaktadır. Örneğin soyutçuluk kelimesi TDK açısından, ‘soyutlanmadan yararlanan, soyuta yerleşmiş olan sanat anlayışı’ şeklinde ifade edilir. Sanatsal bir yapı üzerinden soyutu yaşam tarzı olarak belirlemiş ve bu anlayışa giden kişiler için değerlendirilir.



Soyutlamak ise TDK’ya göre, ‘Herhangi bir durumu veya kişiyi düşünce ya da topluluktan uzak tutmak’ olarak anlatmak mümkün. Özellikle birçok farklı alanda yoğun şekilde kullanılan en yaygın kelimelerden biridir.



Bu doğrultuda soyutlanmış ise, ‘Soyutlanmak eylemi ya da biçimi’ anlamı ile beraber farklı yerlerde kullanılabilir. Herhangi bir soyut kavramı üzerinden soyutlanmak ve bunun yapılması anlamında bir tabire sahiptir. Amaca göre bütün bu kelimeleri anlamları üzerinden farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Özellikle soyut ile soyutlamak kelimelerinin çok fazla değerlendirildiğini dile getirmek mümkün.