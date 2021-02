Söz Öbeği Nedir? Örnek Sorular İle Söz Öbekleri Konu Anlatımı

Türkçede anlamı vurgulamak için kullanılan ikilemeler, ünlem grupları ve birden fazla kelimeyle yazılan unvan grupları da söz öbekleri arasında yer alır.



Söz Öbeği Nedir?



Kelime grupları adıyla da bilinen söz öbekleri cümle içerisinde isim ve sıfat tamlaması olarak kullanılabilir.



1- Yeşil kazak sana çok yakışmış.



Yeşil Kazak - Sıfat Tamlaması



2- Ali'nin kulaklığını gördün mü?



Ali'nin kulaklığı - İsim Tamlaması



Tüm ikilemeler söz öbeğidir.



Örnek Cümleler:



1- Ağır ağır yanıma yaklaştı ve konuşmaya başladı. (Ağır ağır)

2- Peşin peşin söylüyorum bak. (Peşin peşin)

3- O çocuk öyle ya da böyle sözüme gelecek. (Öyle ya da böyle)



Deyimlerin tamamı söz öbeği olarak tanımlanır.



Dudak bükmek

Oralı olmamak

Atıp tutmak



Örnek Sorular ile Söz Öbekleri Konu Anlatımı



1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz öbeği kullanılmıştır?



a) Başına gelenleri duyunca biz de çok üzüldük.

b) Kahvenin yanına kuru pasta ya da lokum ister misin?

c) Bu işten en zararlı çıkan o oldu.

d) Şimdi sana söyleyeceklerimi can kulağıyla dinlemelisin.

e) Üsküdar'a dün babam ile birlikte gittik.



Can Kulağıyla - Söz Öbeği



Doğru cevap: D şıkkı



2- Aşağıdaki söz öbeklerinden hangisi yanlış yazılmıştır?



a) Saçma sapan

b) Enver Bey

c) Kıs Kıvrak

d) İstanbul Üniversitesi

e) Yol Harçlığı



Kıskıvrak kelimesi ayrı değil, bitişik yazılmalıdır.



Doğru cevap: C şıkkı