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    HaberlerEğitim Haberleri Spekülasyon Ne Demek? Tdk'da Spekülatif Ve Spekülatör Kelimelerinin Anlamı Nedir?
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    30.04.2020 - 19:20 |

    Spekülasyon Ne Demek? Tdk'da Spekülatif Ve Spekülatör Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Spekülasyon kelimesi farklı bilim dallarında sıkça kullanılmaktadır. Felsefe ve tıp gibi farklı alanlarda ortak anlamları bulunmaktadır. Hem bir sıfat hem de bir eylem olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle spekülasyon kelimesi anlamının öğrenilmesi gerekmektedir. Günlük hayatta da sıkça karşılaşıldığı için merak edilmektedir. Spekülasyon kelime anlamı ve kullanım biçiminin öğrenilmesi açısından bilgileri derledik.

    Spekülasyon Ne Demek? Tdk'da Spekülatif Ve Spekülatör Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Spekülasyon kelimesi Fransızca kökenlidir. Gözetlemek, gözlemlemek ve fırsatı kollamak anlamlarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ise spekülasyon kelimesinin anlamı; ticarette kullanım şekliyle vurgunculuk anlamına gelmektedir. Matematik alanında saptırma demektir. Felsefe alanında ise kurgu anlamına gelmektedir. Ekonomi alanında ise değişimin anlamı olmaktadır.

    Spekülasyon Ne Demektir?

    Spekülasyon, ticarette fiyatlardaki hareketlilikten yararlanarak alıp satma işleminin gerçekleştirilmesi anlamındadır. Belli olan teoriler doğrultusunda tahminlerde bulunmak ve varsayımlar ortaya çıkarmak anlamında kullanılmaktadır. Spekülasyon eylem olarak risk barındırmaktadır fakat suç değildir. Ekonomi de mevcut durumun analiz edilmesinden sonra oluşturulan beklentiler dikkate alınmaktadır. Yüksek oranda risk sahiplenilmekte ve kazanç sağlayabilmek için gösterilen çabadır.

    Günümüzdeki durum göz önüne alınıp takip edilmekte ve ilerleyen zaman yönelik fiyat tahminlerinde bulunma durumudur. Spekülasyon doğrultusunda fiyatlarda artış veya azalış gözlemlenmektedir.

    TDK’ da Spekülatif Ve Spekülatör Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre spekülatif kelimesi anlamı; felsefe açısından kurgusal, ticaret açısından saptırıcı şeklinde verilmiştir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre spekülatör kelimesi anlamı ise; vurguncu demektir.

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